Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Бразильский нападающий сыграл за «сливочных» 10 матчей, в которых сделал пять голевых передач и забил шесть голов, в том числе в ворота дортмундской «Боруссии» в финале.
Также Жуниор вошёл в символическую сборную турнира, куда попал и его одноклубник Джуд Беллингем. Англичанина, перешедшего в «Реал» из «Боруссии», признали лучшим молодым футболистом турнира.
Кроме того, в символическую сборную попали выступающие за «Боруссию» Грегор Кобель, Иан Матсен, Матс Хуммельс и Марсель Забитцер, игроки «Реала» Антонио Рюдигер и Дани Карвахаль, Витинья из «Пари Сен-Жермен», Фил Фоден из «Манчестер Сити» и Гарри Кейн из «Баварии».
Ранее «Реал» со счётом 2:0 обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru