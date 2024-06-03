Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Бразильский нападающий сыграл за «сливочных» 10 матчей, в которых сделал пять голевых передач и забил шесть голов, в том числе в ворота дортмундской «Боруссии» в финале.

Также Жуниор вошёл в символическую сборную турнира, куда попал и его одноклубник Джуд Беллингем. Англичанина, перешедшего в «Реал» из «Боруссии», признали лучшим молодым футболистом турнира.

Кроме того, в символическую сборную попали выступающие за «Боруссию» Грегор Кобель, Иан Матсен, Матс Хуммельс и Марсель Забитцер, игроки «Реала» Антонио Рюдигер и Дани Карвахаль, Витинья из «Пари Сен-Жермен», Фил Фоден из «Манчестер Сити» и Гарри Кейн из «Баварии».

Ранее «Реал» со счётом 2:0 обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

