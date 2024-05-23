Мадридский «Реал» признан самым дорогим футбольным клубом
Журнал Forbes опубликовал обновлённый список самых дорогих футбольных клубов. Третий год подряд первое место в рейтинге досталось мадридскому «Реалу».
По данным издания, стоимость «сливочных» составляет 6,6 млрд долларов. Английский «Манчестер Юнайтед», заявший второе место, оказался чуть дешевле - 6,55 млрд долларов. ТОП-3 замкнула «Барселона» (Испания) — 5,6 млрд долларов.
Также в десятку попали «Ливерпуль» (Англия, 5,37 млрд долларов), «Манчестер Сити» (Англия, 5,1 млрд), «Бавария» (Германия, 5 млрд), «ПСЖ» (Франция, 4,4 млрд), «Тоттенхэм» (Англия, 3,2 млрд), «Челси» (Англия, 3,1 млрд) и «Арсенал» (Англия, 2,6 млрд).
Ранее мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов 2023/2024, обыграв немецкую «Баварию», сообщает RT. Противником «сливочных» в главном матче турнира будет дортмундская «Боруссия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru