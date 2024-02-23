Винер заявила, что гимнастки Аверины завершили спортивную карьеру
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины объявили о завершении спортивной карьеры. Как пишет РИА Новости, об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.
По её словам, спортсменки сообщили ей, что выступать больше не будут.
«Очень грустная новость. Я сейчас буду плакать», - заключила Винер.
Ранее Винер заявила, что сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных соревнованиях без национального флага и гимна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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