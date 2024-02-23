Винер заявила, что гимнастки Аверины завершили спортивную карьеру

По её словам, спортсменки сообщили ей, что выступать больше не будут.



«Очень грустная новость. Я сейчас буду плакать», - заключила Винер.

Ранее Винер заявила, что сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на международных соревнованиях без национального флага и гимна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

