Гимнастка назвала неравноправием условия допуска россиян на Игры-2024

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева охарактеризовала фразой «неравноправие существует» условия допуска российских атлетов на Игры-2024, которые выдвинул Международный олимпийский комитет. Об этом сообщил «Чемпионат».

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По словам Татаревой, ей обидно и грустно, так как спортсменки-одиночницы получили шанс выступить на Олимпиаде, а команда в групповых упражнениях такого шанса лишена.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что независимые аналитики ещё раз проверят спортсменов из России и Белоруссии, претендующих на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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