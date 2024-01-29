Гимнастка назвала неравноправием условия допуска россиян на Игры-2024

По словам Татаревой, ей обидно и грустно, так как спортсменки-одиночницы получили шанс выступить на Олимпиаде, а команда в групповых упражнениях такого шанса лишена.

Ранее директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что независимые аналитики ещё раз проверят спортсменов из России и Белоруссии, претендующих на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

