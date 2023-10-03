Винер выступила против участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия сборной России в Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом, передает РИА Новости.
По ее словам, Россия не понимает и не принимает это требование, так как на соревнованиях не будет российских болельщиков, флага и даже гимна.
Ранее Международная федерация плавания запретила спортсменам из России и Белоруссии на международных соревнованиях общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации. World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены из России не будут участвовать в международных соревнованиях на «уничижительных» условиях Международных федераций спорта, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Винер выступила против участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом
- Песков: Не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказаться от визита в Армению
- К Дане Милохину пришли из военкомата с повесткой
- Песков назвал присоединение Армении к Римскому статуту некорректным решением
- МЧС: Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Волги в Астрахани
- Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара
- Музыканты ДДТ и «Сплина» основали группу «Год кита»
- СМИ: Личность художника Бэнкси может раскрыть суд
- Правоохранители задержали судью из Ставрополья при заборе закладки с наркотиками
- В Совфеде назвали сроки блокировки всех VPN-сервисов в мобильных приложениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru