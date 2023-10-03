Винер выступила против участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против участия сборной России в Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом, передает РИА Новости.

По ее словам, Россия не понимает и не принимает это требование, так как на соревнованиях не будет российских болельщиков, флага и даже гимна.

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Ранее Международная федерация плавания запретила спортсменам из России и Белоруссии на международных соревнованиях общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации. World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены из России не будут участвовать в международных соревнованиях на «уничижительных» условиях Международных федераций спорта, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСпортОлимпийские Игры

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