Депутат Свищев призвал наказать страны за бойкот России из-за решения УЕФА
Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил НСН, что в УЕФА должны наказать страны за призывы к бойкоту из-за допуска юношеских сборных РФ к соревнованиям.
В УЕФА были готовы к «бойкоту» стран из-за допуска российских сборных до 17 лет к турнирам, но подобные лозунги недопустимы и требуют наказания, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с НСН. При этом депутат не верит, что «протестующие» страны пойдут на технического поражение.
Накануне УЕФА смягчил бан российских команд в европейском футболе. Сборным до 17 лет разрешили вернуться к международным турнирам с ограничениями на использование национальной символики. Возвращают и мужскую, и женскую команды, играть можно будет только на нейтральной территории. Решение уже вызвало протесты: матчи с российскими командами намерены бойкотировать Англия, Украина, Латвия и Польша.
«Надо поддерживать УЕФА, потому что уже идут осуждения решения, угрозы со стороны некоторых стран. Но для УЕФА это ожидаемая реакция. Это организация с серьезными финансами, серьезными спортивными аналитиками, которые просчитывают все риски. Я думаю, что решение все-таки принято большинством, поэтому страны должны будут это исполнять. Страны, которые решили якобы бойкотировать, они знали о таком решении УЕФА. Это так, заявление для громких лозунгов. Они сделают хуже только себе, не придут на матч? Получат техническое поражение. Они накажут только своих мальчишек и девочек. Глупость и словоблудие, на самом деле все будут участвовать. Надо понимать, что такие лозунги недопустимы, УЕФА должны наказывать страны, которые использовали такую противозаконную тактику и призывы», - рассказал Свищев.
Смягчение от УЕФА депутат назвал положительной тенденцией, хоть ребятам и будет сложно объяснить, почему они выступают в «безликой форме».
«Новость положительная, если наши ребята действительно смогут участвовать в международных соревнованиях. Это первый шаг для возвращения наших команд, не только в футболе, но и в других федерациях. Конечно, ребята будут выступать под нейтральным флагом, а это будет для них психологическим ударом. Объяснить детям, почему они будут выступать не в майке «Россия», а в какой-то безликой футболке, будет сложно», - резюмировал он.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступление сборных до 17 лет под нейтральным флагом не будет противоречить «патриотизму», передает «Радиоточка НСН».
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