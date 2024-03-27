Винер назвала «командой бомжей» желающих поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Винер напомнила, что озвучила свое мнение о ситуации с Олимпиадой в Перми на совете президента и не изменила свою точку зрения.

«В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — подчеркнула глава ВФХГ.

Как отметила Винер, спортсмены из других стран мира будут выступать со своими гимнами и флагами, участвовать в парадах закрытия и открытия, в отличие от российских атлетов. По словам президента ВФХГ, унизительно, когда медалисты «стоят под белым флагом», а для чемпионов заменяют национальный гимн на музыку, «похожую на "похоронный марш"».

Ранее замминистра спорта Одес Байсултанов высказал мнение, что российским спортсменам не стоит участвовать в Олимпиаде в Париже, напоминает RT.

