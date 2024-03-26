Песков назвал поездку на Олимпиаду вопросом личного решения спортсменов и федераций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к решению российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом представитель Кремля заявил в интервью AIF.Ru.
Как отметил Песков, никто не мог представить, что атлет из РФ подпишет некую бумагу об осуждении специальной военной операции, «чтобы за эти сребреники продать свою Родину».
«Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций», — подчеркнул пресс-секретарь.
По словам Пескова, он знает многих спортсменов, для которых важно участие в Играх и может не быть другого шанса поехать на соревнование. Пресс-секретарь указал, что к решению участвовать в Олимпиаде следует относиться с уважением. Как отметил представитель Кремля, россияне даже без использования атлетом флага РФ будут знать, что выступает «наш спортсмен» и будут гордиться соотечественником в случае его победы.
«Он сам и будет флагом! Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится. И гимном, и флагом», — добавил Песков.
Ранее Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, при этом они не смогут принимать участие в командных соревнованиях. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что из-за условий МОК отобраться на Игры не сможет «практически никто» из российских спортсменов, однако имеющим возможность отправиться на Олимпиаду «наверное, надо ехать», напоминает телеканал «360».
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