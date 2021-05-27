«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

В дополнительное время команды забить не смогли. Исход встречи решился в серии пенальти, которая закончилась со счетом 11:10. Очередь пробивать пенальти дошла до вратарей, решающий гол не забил голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

После матча главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что футболисты испанского клуба не давали играть и хорошо защищались. Он добавил, что манкунианцы не смогли включиться в игру и провели матч не так хорошо, как могли бы.

