«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы
Испанский футбольный клуб «Вильярреал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и забрал трофей. Матч завершился со счетом 1:1, все решилось в серии пенальти.
Счет открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено на 30-й минуте. «Манчестер Юнайтед» ответил во втором тайме. У манкунианцев отличился Эдинсон Кавани.
В дополнительное время команды забить не смогли. Исход встречи решился в серии пенальти, которая закончилась со счетом 11:10. Очередь пробивать пенальти дошла до вратарей, решающий гол не забил голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
После матча главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что футболисты испанского клуба не давали играть и хорошо защищались. Он добавил, что манкунианцы не смогли включиться в игру и провели матч не так хорошо, как могли бы.
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