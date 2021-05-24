Калининград примет матч за Суперкубок России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) утвердила место проведения матча за Суперкубок России по футболу. Как сообщает пресс-служба лиги, он пройдёт в Калининграде на одноимённом стадионе.

В сообщении уточняется, что 17 июля за трофей поборются чемпион РПЛ питерский «Зенит» и обладатель Кубка России московский «Локомотив». При этом в матче не будет дополнительного времени - если в основное время будет зафиксирована ничья, то клубы сразу перейдут к серии пенальти.

Отметим, что «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России уже третий раз подряд.

Ранее определились все российские клубы, которые примут участие в еврокубках сезона-2021/2022, сообщает телеканал «360». «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов, а «Локомотив» в Лиге Европы.

