Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Урал»

Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Урал», сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

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В сообщении говорится, что контракт с белорусским специалистом заключён на два года. Президент клуба Григорий Иванов подчеркнул, что «Урал» подписал одного из лучших тренеров страны.

Ранее пост главного тренера «Урала» покинул Игорь Шалимов, который возглавлял команду с 2021 года, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ТренерФутболЧемпионат России По ФутболуУрал
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