Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Урал»
15 августа 202217:14
Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Урал», сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.
В сообщении говорится, что контракт с белорусским специалистом заключён на два года. Президент клуба Григорий Иванов подчеркнул, что «Урал» подписал одного из лучших тренеров страны.
Ранее пост главного тренера «Урала» покинул Игорь Шалимов, который возглавлял команду с 2021 года, сообщает RT.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru