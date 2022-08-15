Виктор Ганчаренко стал главным тренером ФК «Урал»

В сообщении говорится, что контракт с белорусским специалистом заключён на два года. Президент клуба Григорий Иванов подчеркнул, что «Урал» подписал одного из лучших тренеров страны.

Ранее пост главного тренера «Урала» покинул Игорь Шалимов, который возглавлял команду с 2021 года, сообщает RT.



