ФК «Зенит» продлил контракт с Семаком

Футбольный клуб «Зенит» и Сергей Семак подписали новый контракт, сообщает пресс-служба питерской команды.

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В сообщении говорится, что новое соглашение с главным тренером рассчитано на три года.

«Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом - новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом», - говорится в заявлении клуба.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под руководством специалиста петербуржцы четыре раза выиграли чемпионат России, завоевали футбольный Кубок и трижды - Суперкубок страны.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России со счётом 4:0, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ТренерЧемпионат России По ФутболуФутболФК "Зенит"
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