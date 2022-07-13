ФК «Зенит» продлил контракт с Семаком

В сообщении говорится, что новое соглашение с главным тренером рассчитано на три года.

«Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом - новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом», - говорится в заявлении клуба.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под руководством специалиста петербуржцы четыре раза выиграли чемпионат России, завоевали футбольный Кубок и трижды - Суперкубок страны.

Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России со счётом 4:0, сообщает RT.

