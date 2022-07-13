ФК «Зенит» продлил контракт с Семаком
Футбольный клуб «Зенит» и Сергей Семак подписали новый контракт, сообщает пресс-служба питерской команды.
В сообщении говорится, что новое соглашение с главным тренером рассчитано на три года.
«Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом - новых побед, рекордов и титулов вместе с «Зенитом», - говорится в заявлении клуба.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под руководством специалиста петербуржцы четыре раза выиграли чемпионат России, завоевали футбольный Кубок и трижды - Суперкубок страны.
Ранее «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России со счётом 4:0, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- ФК «Зенит» продлил контракт с Семаком
- Технику из России отправили на восстановление Новой Каховки
- ЦБ: Число выявленных финансовых пирамид в 2022 году выросло в 6,5 раза
- Тарпищев оценил сообщения об отстранении россиян от Уимблдона-2023
- В Минпромторге считают, что белая офисная бумага вредила здоровью
- Кубань может лишиться урожая из-за нашествия саранчи
- Венгрия отказалась поддержать новые санкции против России
- В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
- «От Анны до кальмара»: В США объявлены номинанты на премию «Эмми»
- В Совете Федерации призвали Украину не смешить мир признанием суверенитета Ичкерии*
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru