Играют как на курорте! Ветеран «Спартака» о провале россиян в еврокубках

«Провал полный! Опозорились в Европе, уже надоело об этом говорить. Не умеем мы играть, не готовимся как следует к этим турнирам. Конечно, позор! Самое главное: это наши элитные клубы – "Зенит", ЦСКА, "Локомотив". Что еще надо? Ребята, играйте! В последнем туре «Зенит» одной ногой был в плей-офф! Они о чем думали, вообще!? Выходили из группы – и вдруг все старание, которое проявили, так вот растеряли! Смотришь на все это и думаешь: "Боже мой, какой у нас в футболе бардак!" Разве мог нормальный, профессиональный клуб до такого дойти, чтобы просто так выйти из Лиги чемпионов и пойти в отпуск? Проиграть 3:0!

Что касается "Локомотива", он сделал все, что мог. Он боролся, старался себя показать с хорошей стороны. Да и тренер "Атлетико Мадрид" похвалил Локомотив, сказал, что хорошая команда и тренер хороший. У "Зенита" была группа полегче. Там можно было спокойно, даже не показывая верх мастерства, выходить в плей-офф. Плюс ЦСКА провалил. Они играют как на курорте. Российские клубы выступили очень неудачно. А рейтинги это деньги. Мы теряем большие перспективы в Европе. Поэтому к нашим командам относятся с таким пренебрежением. У нас плачевное состояние в футболе», - посетовал собеседник НСН.

Ранее Валерий Рейнгольд выражал надежду, что «Зенит» сможет «дать бой» португальской «Бенфике», потому что команда «находится в хорошем состоянии».

