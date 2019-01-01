Нигматуллин: Не обращаю внимания на рейтинги ФИФА, ценю сборную по чемпионату

Руслан Нигматуллин: «Японцы – молодцы! Уверен, что Олимпиада в 2020 будет одной из самых лучших. Также уверен, что мы все будем наслаждаться победами наших спортсменов в Токио. Лично я Олимпиаду очень люблю и с особенным удовольствием наблюдаю за соревнованиями по легкой атлетике», - рассказал он НСН.

