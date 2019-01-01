Нигматуллин: Не обращаю внимания на рейтинги ФИФА, ценю сборную по чемпионату
Футбольный агент Руслан Нигматуллин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, спортивных новостей.
Нурмагамедов занял первое место в списке самых успешных звезд моложе 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец MMA Хабиб Нурмагомедов.
Руслан Нигматуллин: «Рад, что первое место занял именно спортсмен, а не представитель шоу-бизнеса. Ну и хотелось бы, чтобы остальные спортсмены не отставали от Хабиба и продолжали наращивать свой капитал пропорционально своим спортивным достижениям», - отметил Руслан Нигматуллин в беседе с НСН.
Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА
Сборная Бразилии вышла на второе место в новом рейтинге ФИФА. Лидером мирового рейтинга осталась команда Бельгии. Сборная России в новой табели потеряла три места, расположившись теперь на 46-й строчке.
Руслан Нигматуллин: «Друзья мои, все мы помним чемпионат мира прошлого года, на котором наша сборная попала в восьмерку сильнейших. Вот этот результат и остаётся самым главным. А в эти рейтинги лично я не верю»,- признался он НСН.
В Токио прошла презентация медалей Олимпиады 2020
Ровно за год до старта летних Олимпийских игр в Токио прошла презентация медалей, которые получат победители и призеры турнира. Награды будут изготовлены из переработанных материалов — золото, серебро и бронза были извлечены из электронных устройств, которые японцы в течение двух лет сдавали на утилизацию.
Руслан Нигматуллин: «Японцы – молодцы! Уверен, что Олимпиада в 2020 будет одной из самых лучших. Также уверен, что мы все будем наслаждаться победами наших спортсменов в Токио. Лично я Олимпиаду очень люблю и с особенным удовольствием наблюдаю за соревнованиями по легкой атлетике», - рассказал он НСН.
Профиль клуба «Газмяс» был удален с официального сайта ПФЛ
Профиль клуба «Газмяс» был удален с официального сайта ПФЛ, он появился в результате хакерской атаки. Представители Профессиональной футбольной лиги сообщили, что страница вымышленного клуба появилась на сайте 24 июля и была оперативно удалена.
Руслан Нигматуллин: «Грустно! Такой самобытный клуб, в котором главным тренером мог бы стать Михаил Галустян, украсил бы наш, российский чемпионат», - не без иронии посетовал он в эфире НСН.
Месси могут дисквалифицировать из-за коррупционного скандала
Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси может дисквалифицировать Южноамериканская конфедерация футбола за поведение на Кубке Америки. Главная претензия к Месси - обвинение руководства южноамериканского футбола в коррупции.
Руслан Нигматуллин: «Грустно, конечно, что Месси попал в такую ситуацию, но, мне кажется, дисквалифицировать его не будет и спортсмен продолжит радовать своих поклонников», - выразил надежду Руслан Нигматуллин, общаясь с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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