В Росгвардии прокомментировали столкновение с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области дали пояснения в связи с дракой представителей ОМОН с фанатами «Спартака», которые приехали на матч команды во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — цитирует слова представителя Росгвардии «Чемпионат».
После матча фанаты «Спартака» фактически оказались заблокированы в подтрибунном помещении. Позже между болельщиками гостевой команды и сотрудниками ОМОН возникла драка.
Ранее в РФС заявили о том, что подобные ситуации не должны повторяться.
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