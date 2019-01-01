В Росгвардии прокомментировали столкновение с фанатами «Спартака»

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — цитирует слова представителя Росгвардии «Чемпионат».

После матча фанаты «Спартака» фактически оказались заблокированы в подтрибунном помещении. Позже между болельщиками гостевой команды и сотрудниками ОМОН возникла драка.

Ранее в РФС заявили о том, что подобные ситуации не должны повторяться.

