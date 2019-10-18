Ветеран «Спартака» обвинил владельца ФК Федуна в обмане болельщиков

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо на сайте клуба. В нём они обратились к владельцу ФК «Спартак» (Москва) Леониду Федуну с вопросом об условиях передачи клуба фанатам, которую он пообещал организовать в 2023 году.

«Мы хотим узнать условия передачи клуба. Опишите механизм передачи: когда начнется процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса», — написали фанаты.

Владелец клуба попросту пытается обмануть болельщиков, заявил в эфире НСН двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд. В противном случае, по его мнению, он бы внёс ясность в резонансное заявление о передаче клуба.

«Это глупость несусветная. Я впервые с этим сталкиваюсь, честно говоря. Что требуют болельщики, мне не понятно. Я думаю, что Федун затевает эту историю не первый год. Он обманывает народ. Потому что, если ты хочешь продать “Спартак”, ты должен выставить команду на торги. Ты выстави, а потом веди разговор. А это просто обман, в первую очередь, по отношению к болельщикам. Наверняка найдутся люди, которые перекупят “Спартак”. Но это должно быть честно и открыто», — заявил Рейнгольд.

По его мнению, нынешний владелец московского клуба пытается довести команду до развала, однако никто ему этого не позволит.