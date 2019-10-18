Ветеран «Спартака» обвинил владельца ФК Федуна в обмане болельщиков
Валерий Рейнгольд заявил НСН, что для настоящей передачи клуба необходимы открытые и гласные торги.
Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо на сайте клуба. В нём они обратились к владельцу ФК «Спартак» (Москва) Леониду Федуну с вопросом об условиях передачи клуба фанатам, которую он пообещал организовать в 2023 году.
«Мы хотим узнать условия передачи клуба. Опишите механизм передачи: когда начнется процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса», — написали фанаты.
Владелец клуба попросту пытается обмануть болельщиков, заявил в эфире НСН двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд. В противном случае, по его мнению, он бы внёс ясность в резонансное заявление о передаче клуба.
«Это глупость несусветная. Я впервые с этим сталкиваюсь, честно говоря. Что требуют болельщики, мне не понятно. Я думаю, что Федун затевает эту историю не первый год. Он обманывает народ. Потому что, если ты хочешь продать “Спартак”, ты должен выставить команду на торги. Ты выстави, а потом веди разговор. А это просто обман, в первую очередь, по отношению к болельщикам. Наверняка найдутся люди, которые перекупят “Спартак”. Но это должно быть честно и открыто», — заявил Рейнгольд.
По его мнению, нынешний владелец московского клуба пытается довести команду до развала, однако никто ему этого не позволит.
«Я много раз говорил, что это плохо кончится, потому что ему никто не позволит развалить такую команду как “Спартак”. Он завёл команду в такое болото, что и сам не знает, как выбраться. Продать можно всё, но совесть свою не продашь. То, что происходит в “Спартаке” мне обидно, потому что ещё остались ветераны, люди, которые понимают ситуацию вокруг команды. Все ждут, что Федун к ним обратится за советом, а он вместо этого ведёт какую-то двойную игру. Набрал иностранцев, людей, которые вообще не имеют к футболу отношения. Дальше, я предвижу, будет бардак. Это уже слишком», — заявил Рейнгольд.
Напомним, летом Леонид Федун объявил о своем решении через четыре года передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики «красно-белых». Согласно этой концепции, впоследствии они сами будут избирать президента клуба, а также решать ключевые вопросы.
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