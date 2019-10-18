Ветеран «Спартака» обвинил владельца ФК Федуна в обмане болельщиков

18 октября 201921:15
Алина Потёмкина

Валерий Рейнгольд заявил НСН, что для настоящей передачи клуба необходимы открытые и гласные торги. 

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо на сайте клуба. В нём они обратились к владельцу ФК «Спартак» (Москва) Леониду Федуну с вопросом об условиях передачи клуба фанатам, которую он пообещал организовать в 2023 году.

«Мы хотим узнать условия передачи клуба. Опишите механизм передачи: когда начнется процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса», — написали фанаты.

Владелец клуба попросту пытается обмануть болельщиков, заявил в эфире НСН двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд. В противном случае, по его мнению, он бы внёс ясность в резонансное заявление о передаче клуба.

«Это глупость несусветная. Я впервые с этим сталкиваюсь, честно говоря. Что требуют болельщики, мне не понятно. Я думаю, что Федун затевает эту историю не первый год. Он обманывает народ. Потому что, если ты хочешь продать “Спартак”, ты должен выставить команду на торги. Ты выстави, а потом веди разговор. А это просто обман, в первую очередь, по отношению к болельщикам. Наверняка найдутся люди, которые перекупят “Спартак”. Но это должно быть честно и открыто», — заявил Рейнгольд.

По его мнению, нынешний владелец московского клуба пытается довести команду до развала, однако никто ему этого не позволит.

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«Я много раз говорил, что это плохо кончится, потому что ему никто не позволит развалить такую команду как “Спартак”. Он завёл команду в такое болото, что и сам не знает, как выбраться. Продать можно всё, но совесть свою не продашь. То, что происходит в “Спартаке” мне обидно, потому что ещё остались ветераны, люди, которые понимают ситуацию вокруг команды. Все ждут, что Федун к ним обратится за советом, а он вместо этого ведёт какую-то двойную игру. Набрал иностранцев, людей, которые вообще не имеют к футболу отношения. Дальше, я предвижу, будет бардак. Это уже слишком», — заявил Рейнгольд.

Напомним, летом Леонид Федун объявил о своем решении через четыре года передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики «красно-белых». Согласно этой концепции, впоследствии они сами будут избирать президента клуба, а также решать ключевые вопросы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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