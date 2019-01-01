Ветеран «Спартака» обвинил «Урал» в будничности финала Кубка России

«“Локомотив” сильнее, конечно! Всю игру имел преимущество, у меня нет вопросов. Но у меня претензии к “Уралу”: дорогие ребята, такие финалы, не важно, Россия, нет, не играют. Уж больно академический футбол пытался показать “Урал”. К чему это привело, мы видели. Не увидел я азарта, не увидел яростных атак “Урала”. Вообще, мне показалось, будничный какой-то был финал. Вратари мало участвовали в игре, мало опасных моментов, не было такого напряга, как обычно. Я сам играл два финала, всё-таки это финал Кубка! Я помню, я уходил со стадиона в радости или слезах и весь в синяках. Не было такой борьбы, была игра, будничность какая-то присутствовала. А вообще хочу поздравить “Локомотив”, моего давнего приятеля, Юру Сёмина с очередным выигрышем такого престижного Кубка и пожелать ему дальнейших успехов. А что касается игры, “Локомотив” был на голову выше», — заявил Рейнгольд.

Добавим, в финальном матче единственный гол в ворота противника забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на 27-ой минуте. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин после игры назвал финальную схватку с екатеринбургским клубом сложной для собственных подопечных.

