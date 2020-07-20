Ветеран «Спартака» назвал виновников неудачных матчей футбольного клуба

Объединение фанатов московского «Спартака» призывает отправить в отставку нынешнего президента РФС Александра Дюкова, а также главу судейского комитета Виктора Кашшаи. Именно их они видят виновниками поражения родной команды в полуфинале Кубка России.

«Фратрия» недовольна работой судей в этом матче, а команда Сергея Семака, по мнению столичных болельщиков, вышла в финал турнира благодаря ошибкам арбитров.

«Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. Вы убиваете футбол в России. Кашшаи - в отставку! Дюкова - в отставку!», - говорится в сообщении болельщиков «Спартака».

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, обсуждая с НСН этот призыв, заявил, что бревно стоит поискать в своем глазу.

«Я с детства болею за "Спартак", но говорить, что существует заговор, не могу. Да, бывают отдельные ошибки в сторону команды. Но думаю, что ни Дюков, ни Кашшаи не будут специально подставлять свою голову. Дюков настолько высокий менеджер, что никогда не опустится, чтобы предпринимать какие-то махинации. Заговора нет никакого, причину нужно искать в себе», - считает ветеран футбола.

Проблемы столичного клуба Анзор Кавазашвили видит в постоянной смене главных тренеров, генеральных директоров.