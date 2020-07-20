Ветеран «Спартака» назвал виновников неудачных матчей футбольного клуба
Легендарный вратарь Анзор Кавазашвили в интервью НСН призвал руководство клуба быть более рассудительным в вопросе назначения главных тренеров.
Объединение фанатов московского «Спартака» призывает отправить в отставку нынешнего президента РФС Александра Дюкова, а также главу судейского комитета Виктора Кашшаи. Именно их они видят виновниками поражения родной команды в полуфинале Кубка России.
«Фратрия» недовольна работой судей в этом матче, а команда Сергея Семака, по мнению столичных болельщиков, вышла в финал турнира благодаря ошибкам арбитров.
«Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. Вы убиваете футбол в России. Кашшаи - в отставку! Дюкова - в отставку!», - говорится в сообщении болельщиков «Спартака».
Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили, обсуждая с НСН этот призыв, заявил, что бревно стоит поискать в своем глазу.
«Я с детства болею за "Спартак", но говорить, что существует заговор, не могу. Да, бывают отдельные ошибки в сторону команды. Но думаю, что ни Дюков, ни Кашшаи не будут специально подставлять свою голову. Дюков настолько высокий менеджер, что никогда не опустится, чтобы предпринимать какие-то махинации. Заговора нет никакого, причину нужно искать в себе», - считает ветеран футбола.
Проблемы столичного клуба Анзор Кавазашвили видит в постоянной смене главных тренеров, генеральных директоров.
«Я много раз обращался к Леониду Федуну с предложением более серьезно относиться к назначениям. "Спартак" – это всемирно известный бренд, нужно взвесить все "за" и "против", прежде чем приглашать нового тренера. У команды должен быть вожак, а его нет. Сейчас появился центральный нападающий Лебедев, нам нужно думать, кого брать в команду, нам не нужны посредственные легионеры. В целом пополнение в "Спартаке" плохое, наши ребята выглядят более профессиональными, чем приглашенные футболисты», - предложил свое решение проблемы Анзор Кавазашвили.
Предлагает ветеран «Спартака» и свою профессиональную помощь, он вместе с радеющими за родной клуб экс-игроками готов пару раз в месяц приезжать в команду и давать советы нынешнему тренерскому штабу и футболистам.
«Почему бы не использовать наш опыт?» – заявил НСН Анзор Кавазашвили.
Напомним, Кавазашвили выступал за «Спартак» с 1969 по 1971 год. Он внес весомый вклад в завоевание красно-белыми золотых медалей чемпионата СССР в 69-м, отыграл «на ноль» в победной переигровке финала Кубка страны в 71-м.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после кубкового матча отказался обсуждать судейство.
«Я думаю, что сказал много о рефери. Много-много-много. Сейчас мне лучше говорить о футболе на поле. Спасибо», - заявил специалист на пресс-конференции.
Напомним, из-за своего поведения во время матча с «Локомотивом» главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на три матча Чемпионата России.
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