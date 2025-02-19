Ветеран «Спартака»: Матч между РФ и США ознаменует конец барьера зла между странами

Возможность товарищеского матча по футболу между сборными России и США свидетельствует о конце барьера зла и недопонимания между государствами, сказал ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

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«ФИФА и УЕФА сразу задумаются: если американцы пошли навстречу укреплению взаимоотношений с нашей страной, думаю, что в скором времени допустят нашу сборную и клубы на международный уровень», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, матч с командой США может состояться в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупном городе России, в котором есть хорошие спортивные арены.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста сообщал, что встреча футбольных сборных России и США может пройти на нейтральной территории. По его мнению, для организации подобной встречи необходимо официальное письмо от Российского футбольного союза (РФС), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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