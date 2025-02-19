Ветеран «Спартака»: Матч между РФ и США ознаменует конец барьера зла между странами

«ФИФА и УЕФА сразу задумаются: если американцы пошли навстречу укреплению взаимоотношений с нашей страной, думаю, что в скором времени допустят нашу сборную и клубы на международный уровень», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, матч с командой США может состояться в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупном городе России, в котором есть хорошие спортивные арены.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста сообщал, что встреча футбольных сборных России и США может пройти на нейтральной территории. По его мнению, для организации подобной встречи необходимо официальное письмо от Российского футбольного союза (РФС), передает «Радиоточка НСН».

