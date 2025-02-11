Решение по участию сборной РФ по хоккею в ОИ-2026 могут принять в марте

Совет Международной федерации хоккея 4 февраля объявил о запрете сборной России участвовать в чемпионате мира 2026 года в Швейцарии. Режим отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований действует с конца февраля 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что решение о возможном участии сборной РФ по хоккею в олимпийских играх будет принято после рекомендации Международного олимпийского комитета и выборов главы МОК, которые назначены на 20 марта. Зимнюю Олимпиаду в феврале 2026 года примет Италия.

