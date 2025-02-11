Решение по участию сборной РФ по хоккею в ОИ-2026 могут принять в марте
Решение по участию сборной России по хоккею в зимней Олимпиаде 2026 года может быть принято в марте. Такие сроки назвал спортивный директор олимпийского хоккейного турнира, представитель Словакии Игорь Немечек в комментарии Sportweb.
Совет Международной федерации хоккея 4 февраля объявил о запрете сборной России участвовать в чемпионате мира 2026 года в Швейцарии. Режим отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований действует с конца февраля 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что решение о возможном участии сборной РФ по хоккею в олимпийских играх будет принято после рекомендации Международного олимпийского комитета и выборов главы МОК, которые назначены на 20 марта. Зимнюю Олимпиаду в феврале 2026 года примет Италия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ нанесли удар по газо-энергетической инфраструктуре ВПК Украины
- Заполнение газохранилищ ЕС к зиме грозит убытками в 3 млрд евро
- Российские войска освободили Ясеновое в ДНР
- Москалькова заявила о работе с Украиной по гумкоридору в Курской области
- В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США
- Такер Карлсон заявил, что украинцы сейчас «богаче всех»
- Илон Маск обвинил госорганы США в мошенничестве с соцвыплатами
- Решение по участию сборной РФ по хоккею в ОИ-2026 могут принять в марте
- Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала от Чехии ее выдачи
- СМИ: Пентагон приостановил реорганизацию ВВС США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru