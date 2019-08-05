Ветеран «Спартака»: Красно-белые не в порядке накануне Лиги Европы

Московский «Спартак» узнал своих соперников по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Красно-белым сначала предстоит встретиться со швейцарским «Туном» и, если они победят по сумме двух встреч, - с победителем пары «Брондбю» (Дания) - «Брага» (Португалия).

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН заявил, что встреча с «Туном» может оказаться серьезным испытанием, так как московская команда испытывает определенные проблемы.

«Сначала надо пройти "Тун", а потом уже думать, как играть с "Бронбю" и "Брагой". Трудно что-то говорить, потому что команда "Спартак" не в порядке. Команда не укомплектована хорошими игроками. "Бронбю" и "Брага" – это, конечно, очень приличные команды среднего уровня, поэтому если Спартак пройдет швейцарцев – ему будет не просто. "Тун" – не такая сильная команда, как кажется на первый взгляд, но достаточно хорошего уровня для швейцарского футбола. Надеюсь, что "Спартак" какое-то представление о своем сопернике имеет», - сказал он.

Ранее футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН заявил, что назначение на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси» бригады арбитров-женщин является данью толерантности.

