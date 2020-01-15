Обвиненный в допинге боксер Беспутин заявил о невиновности

Российский боксер Алексей Беспутин, который провалил допинг-тест, заявил о своей непричастности к употреблению запрещенных веществ.

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«Мы в себе уверены, я ничего не употреблял», - цитирует спортсмена ТАСС. Боксер добавил, что находится в шоковом состоянии, в ситуации разбираются юристы.

Положительный результат на допинг был выявлен после поединка с Раджабом Бутаевым в поединке за чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации. Сам бой состоялся 1 декабря прошлого года и завершился победой Беспутина.

Отмечается, что в анализе боксера нашли лигандрол – это вещество используется для быстрого набора мышечной массы.

За свою карьеру Беспутин провел 14 боев и ни разу не проиграл, отмечает телеканал «360».

