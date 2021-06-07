Веснина и Карацев вышли в полуфинал Roland Garros в парном разряде
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Roland Garros в парном разряде.
В четверьфинале пара одержала победу над американцами Николь Меличар и Раджива Рама. Счет встречи составил 6:7 (3:7), 6:2, 10:8 в пользу россиян.
В полуфинале россияне встретятся с нидерландскими теннисистами Деми Схюрс и Уэсли Колхофом.
Roland Garros - втoрой в сезоне турниp серии Большoго шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Oбщий призoвой фoнд турнира сoставляет €34 млн.
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