Веснина и Карацев вышли в полуфинал Roland Garros в парном разряде

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал Roland Garros в парном разряде.

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В четверьфинале пара одержала победу над американцами Николь Меличар и Раджива Рама. Счет встречи составил 6:7 (3:7), 6:2, 10:8 в пользу россиян.

В полуфинале россияне встретятся с нидерландскими теннисистами Деми Схюрс и Уэсли Колхофом.

Roland Garros - втoрой в сезоне турниp серии Большoго шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Oбщий призoвой фoнд турнира сoставляет €34 млн.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой Теннис
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