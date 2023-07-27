Украинскую саблистку дисквалифицируют на 60 дней за отказ пожать руку Смирновой

Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на 60 дней за жест в адрес россиянки Анны Смирновом на чемпионате мира в Италии.

Согласно регламенту федерации, черная карта исключает спортсмена до конца турнира. Кроме того, он будет отстранен от соревнований на срок до двух месяцев.

Ранее днем Харлан не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 чемпионата мира. Россиянка подошла к победительнице, однако та выставила саблю перед собой и не подпустила оппонентку к себе, после чего покинула дорожку. В фехтовании это считается грубым нарушением правил.

