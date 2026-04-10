«Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ досрочно

Клуб «Колорадо Эвеланш» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В домашнем матче команда обыграла «Калгари Флэймз» со счетом 3:1. После победы на счету клуба было 114 очков, завоеванных в 78 играх. «Колорадо» стали недосягаемы для ближайших преследователей.

Команда в четвертый раз получила Президентский кубок, который вручают лучшему клубу в регулярном чемпионате НХЛ. За «Колорадо Эвеланш» играют россияне Валерий Ничушкин и Захар Бардаков.

Ранее российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ, забросив 926-ю шайбу в карьере, напоминает 360.ru.

