Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»
Василий Березуцкий назначен главным тренером азербайджанского футбольного клуба «Сабах». Как сообщили в команде, контракт с российским специалистом заключен на 2,5 года.
До этого Березуцкий работал в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», где исполнял функции помощника главного тренера Леонида Слуцкого, которому также помогал ранее в голландском «Витессе».
Братья-близнецы Василий и Алексей Березуцкие с 2002 по 2018 годы в составе ЦСКА шесть раз становились чемпионами России, они также выиграли семь Кубков РФ, пять Суперкубков РФ и Кубок УЕФА, бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года в составе сборной РФ.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Сабах в чемпионате Азербайджана сейчас идёт на пятом месте. Причем за 14 игр команда не выигрывает уже семь матчей.
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