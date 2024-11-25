Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»

Братья-близнецы Василий и Алексей Березуцкие с 2002 по 2018 годы в составе ЦСКА шесть раз становились чемпионами России, они также выиграли семь Кубков РФ, пять Суперкубков РФ и Кубок УЕФА, бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года в составе сборной РФ.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Сабах в чемпионате Азербайджана сейчас идёт на пятом месте. Причем за 14 игр команда не выигрывает уже семь матчей.

