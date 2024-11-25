Василий Березуцкий стал главным тренером азербайджанского «Сабаха»

Василий Березуцкий назначен главным тренером азербайджанского футбольного клуба «Сабах». Как сообщили в команде, контракт с российским специалистом заключен на 2,5 года.

До этого Березуцкий работал в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа», где исполнял функции помощника главного тренера Леонида Слуцкого, которому также помогал ранее в голландском «Витессе».

Леонид Слуцкий отказался от работы в футбольной сборной Китая

Братья-близнецы Василий и Алексей Березуцкие с 2002 по 2018 годы в составе ЦСКА шесть раз становились чемпионами России, они также выиграли семь Кубков РФ, пять Суперкубков РФ и Кубок УЕФА, бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года в составе сборной РФ.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Сабах в чемпионате Азербайджана сейчас идёт на пятом месте. Причем за 14 игр команда не выигрывает уже семь матчей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанТренерФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры