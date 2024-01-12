Василевский стал самым результативным российским голкипером в истории НХЛ

Матч против «Нью‑Джерси Дэвилс» завершился со счётом 4:3 в пользу «Молний». Победная шайба была забита в овертайме, а результативную передачу сделал Василевский.

Таким образом российский голкипер набрал 19 передач за карьеру в НХЛ, что является лучшим показателем среди россиян-вратарей. На одну передачу от Василевского отстаёт Николай Хабибулин с 18 передачами. Третье место у Евгения Набокова.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

