Шестеркина, Кучерова и Капризова вызвали на Матч звезд НХЛ

Трое российских хоккеистов были вызваны на Матч звёзд Национальной хоккейной лиги 2024 года, который пройдёт в рамках All-Star Weekend с 1 по 3 февраля, сообщает пресс-служба НХЛ.

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От Восточной конференции в список участников попали вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. От Западной конференции - нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Ещё 12 участников Матча звёзд НХЛ 2024 будут выбраны в ходе голосования болельщиков, которое проводится на сайте лиги до 11 января.

Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в НХЛ 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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