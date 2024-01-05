Шестеркина, Кучерова и Капризова вызвали на Матч звезд НХЛ

От Восточной конференции в список участников попали вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. От Западной конференции - нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

Ещё 12 участников Матча звёзд НХЛ 2024 будут выбраны в ходе голосования болельщиков, которое проводится на сайте лиги до 11 января.

Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в НХЛ 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

