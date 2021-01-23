Варламов: спорт не может быть вне политики

Журналист в эфире НСН рассказал, почему не удивился решению не проводить чемпионат мира по хоккею в Белоруссии.

Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права провести чемпионат мира 2021 года. Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Новое место проведения белорусской части турнира определят в ближайшие дни.

Журналист Илья Варламов в эфире НСН назвал такое решение ожидаемым, отметив, что спорт не может быть вне политики.

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«Вполне закономерная история, потому что, конечно, невозможно проведение никаких крупных международных соревнований в стране, где против людей развязан государственный террор. Двадцать первый век, в центре Европы, в Белоруссии – в совершенно мирной стране – происходит полнейший беспредел. Конечно, невозможно проведение международных соревнований в такой ситуации, ни у кого не было иллюзий на этот счет. Почему-то некоторые говорят, что спорт должен быть вне политики, но никто и ничто не может быть вне политики, и спорт тоже. И совершенно верное решение игнорировать Лукашенко и не давать ему такого подарка, как крупное международное соревнование», – сказал он.

Ранее Варламов в эксклюзивном интервью НСН пожелал Минздраву перестать запугивать людей неудачами Pfizer и начать нормальную рекламную кампанию по вакцинации от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияХоккейИлья Варламов
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