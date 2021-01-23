Варламов: спорт не может быть вне политики

«Вполне закономерная история, потому что, конечно, невозможно проведение никаких крупных международных соревнований в стране, где против людей развязан государственный террор. Двадцать первый век, в центре Европы, в Белоруссии – в совершенно мирной стране – происходит полнейший беспредел. Конечно, невозможно проведение международных соревнований в такой ситуации, ни у кого не было иллюзий на этот счет. Почему-то некоторые говорят, что спорт должен быть вне политики, но никто и ничто не может быть вне политики, и спорт тоже. И совершенно верное решение игнорировать Лукашенко и не давать ему такого подарка, как крупное международное соревнование», – сказал он.

Ранее Варламов в эксклюзивном интервью НСН пожелал Минздраву перестать запугивать людей неудачами Pfizer и начать нормальную рекламную кампанию по вакцинации от коронавируса.

