Спорт
Накануне истек его договор с «Колорадо», где он выступал 8 лет. С 2008 по 2011 год Варламов выступал за «Вашингтон», сообщает ТАСС.
Варламов продолжит карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс»
2 июля01:06
31-летний голкипер Семен Варламов заключил четырехлетний контракт с клубом НХЛ «Айлендерс» из Нью-Йорка.
Накануне истек его договор с «Колорадо», где он выступал 8 лет. С 2008 по 2011 год Варламов выступал за «Вашингтон», сообщает ТАСС.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хоккей
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