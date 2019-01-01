Варламов продолжит карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс»

31-летний голкипер Семен Варламов заключил четырехлетний контракт с клубом НХЛ «Айлендерс» из Нью-Йорка.

Накануне истек его договор с «Колорадо», где он выступал 8 лет. С 2008 по 2011 год Варламов выступал за «Вашингтон», сообщает ТАСС.

