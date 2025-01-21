Валуев допустил, что Кличко может вернуться на ринг, если ему хочется

«Господи, пусть возвращается, раз хочется. Если честно, я ничего не думаю по этому поводу», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

Валуев добавил, что не следит за развитием этих событий.

Ранее 48-летний Кличко, завершивший профессиональную боксерскую карьеру в 2017 году, сказал, что планирует вернуться на ринг. Как пояснил его промоутер Том Лоффлер, спортсмен хочет побить достижение Джорджа Формана, который победил в чемпионском поединке в 45 лет, передает «Радиоточка НСН».

