Валуев допустил, что Кличко может вернуться на ринг, если ему хочется

Депутат Госдумы экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев допустил, что бывший украинский боксер Владимир Кличко может вновь вернуться на ринг, если он заинтересован в этом.

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«Господи, пусть возвращается, раз хочется. Если честно, я ничего не думаю по этому поводу», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

Валуев добавил, что не следит за развитием этих событий.

Ранее 48-летний Кличко, завершивший профессиональную боксерскую карьеру в 2017 году, сказал, что планирует вернуться на ринг. Как пояснил его промоутер Том Лоффлер, спортсмен хочет побить достижение Джорджа Формана, который победил в чемпионском поединке в 45 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СпортВладимир Кличко

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