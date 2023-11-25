Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России
Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию.
Так, Валиева набрала 81,27 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (76,67 балла). Третьей стала Вероника Яметова (70,67). Соревнования проходят на арене "Мегаспорт" в Москве.
Произвольную программу женщины представят 26 ноября.
Ранее серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru