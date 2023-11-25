Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России

Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию

Так, Валиева набрала 81,27 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (76,67 балла). Третьей стала Вероника Яметова (70,67). Соревнования проходят на арене "Мегаспорт" в Москве.

Произвольную программу женщины представят 26 ноября.

Ранее серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Фигурное КатаниеРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры