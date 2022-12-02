Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР, России, заслуженный деятель искусств России, мастер спорта СССР и председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская выдвинута Исполнительным комитетом ФФККР на пост главного тренера сборной страны по фигурному катанию, сообщает ТАСС.

Чайковская заменит на этом посту скончавшегося 17 ноября Александра Горшкова. Горшков в дуэте с Людмилой Пахомовой под руководством Чайковской в 1976 году стал олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию, президент ФФККР Александр Горшков

Также её учениками являются олимпийские чемпионы 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, а также чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

Ранее WADA потребовало отстранить от соревнований российскую фигуристку Камилу Валиеву и отобрать у неё золото Олимпиады, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ФигуристыСборная РоссииТренерФигурное Катание
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