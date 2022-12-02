Чайковскую выдвинули на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию

Также её учениками являются олимпийские чемпионы 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, а также чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская.

Ранее WADA потребовало отстранить от соревнований российскую фигуристку Камилу Валиеву и отобрать у неё золото Олимпиады, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



