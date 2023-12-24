Валиева представила показательный номер под саундтрек «Слова пацана»

Фигуристка Камила Валиева откатала показательный номер на чемпионате России под песню «Пыяла» группы «Аигел».

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Выступление началось под песню «Комета» Jony и «Зима в сердце» группы «Моя мишель». Далее заиграла песня «Пыяла», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Валиева заняла на соревнованиях третье место. Она лидировала после короткой программы, но допустила падение в произвольной.

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ФОТО: РИА Новости
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