Валиева представила показательный номер под саундтрек «Слова пацана»
Фигуристка Камила Валиева откатала показательный номер на чемпионате России под песню «Пыяла» группы «Аигел».
Выступление началось под песню «Комета» Jony и «Зима в сердце» группы «Моя мишель». Далее заиграла песня «Пыяла», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Валиева заняла на соревнованиях третье место. Она лидировала после короткой программы, но допустила падение в произвольной.
Серебряная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова выпустила песню «Я не кукла», напоминает «Радиоточка НСН».
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