Хорватия может перейти на евро в 2023 году

Еврокомиссия в своём Twitter заявила, что Хорватия, может стать двадцатым членом еврозоны.

В сообщении говорится, что, при соблюдении всех критериев, переход на евро в этой стране может быть осуществлён с 1 января 2023 года.

Власти Хорватии сообщили о начале кампании по вступлению в еврозону в сентябре 2017 года.

Ранее Хорватия ужесточила правила въезда в страну, сообщает телеканал «360». Для этого россиянам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который будут требовать даже у тех, кто ранее переболел COVID-19 или вакцинировался.

