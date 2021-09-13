Хорватия может перейти на евро в 2023 году
Еврокомиссия в своём Twitter заявила, что Хорватия, может стать двадцатым членом еврозоны.
В сообщении говорится, что, при соблюдении всех критериев, переход на евро в этой стране может быть осуществлён с 1 января 2023 года.
Власти Хорватии сообщили о начале кампании по вступлению в еврозону в сентябре 2017 года.
Ранее Хорватия ужесточила правила въезда в страну, сообщает телеканал «360». Для этого россиянам потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который будут требовать даже у тех, кто ранее переболел COVID-19 или вакцинировался.
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