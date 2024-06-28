Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

«РФС продлил контракт с Валерием Георгиевичем и его штабом на четыре года», — отмечается в сообщении.

В союзе указали, что Карпин будет руководить национальной командой до июля 2028 года.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в 2021 году. Специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов», пишет RT.

