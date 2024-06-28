Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продолжит работу в национальной команде в следующие четыре года. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

СМИ: Карпин продлил контракт с РФС и останется тренером сборной России

«РФС продлил контракт с Валерием Георгиевичем и его штабом на четыре года», — отмечается в сообщении.

В союзе указали, что Карпин будет руководить национальной командой до июля 2028 года.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в 2021 году. Специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:РФССборная России По ФутболуВалерий Карпин

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