Валерий Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года
28 июня 202411:26
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продолжит работу в национальной команде в следующие четыре года. Об этом сообщил Российский футбольный союз.
«РФС продлил контракт с Валерием Георгиевичем и его штабом на четыре года», — отмечается в сообщении.
В союзе указали, что Карпин будет руководить национальной командой до июля 2028 года.
Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в 2021 году. Специалист совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru