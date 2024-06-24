СМИ: Карпин продлил контракт с РФС и останется тренером сборной России

Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и продолжит работу в качестве главного тренера сборной России. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

По их данным, новое соглашение рассчитано на четыре года.

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Карпин возглавляет национальную сборную с июля 2021 года. За последние два с лишним года команда выступала исключительно в товарищеских матчах.

Это связано с отстранением сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуФутболВалерий Карпин

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