СМИ: Карпин продлил контракт с РФС и останется тренером сборной России
24 июня 202421:07
Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и продолжит работу в качестве главного тренера сборной России. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники.
По их данным, новое соглашение рассчитано на четыре года.
Карпин возглавляет национальную сборную с июля 2021 года. За последние два с лишним года команда выступала исключительно в товарищеских матчах.
Это связано с отстранением сборной России от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru