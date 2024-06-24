СМИ: Карпин продлил контракт с РФС и останется тренером сборной России

Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и продолжит работу в качестве главного тренера сборной России. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники.

По их данным, новое соглашение рассчитано на четыре года.