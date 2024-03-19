Валерий Карпин признался, что больше всего боится змей

«Больше всего на свете боюсь змей. Это многие. Даже в этом зале есть», - сказал футбольный тренер.

В свою очередь полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, что изменил бы в своем распорядке дня. По словам спортсмена, наибольшее раздражение у него вызывают пробки.

Карпин ранее заявил, что стал меньше любить Москву из-за пробок. По его словам, запланировать дела на целый день в столице практически невозможно, отмечает «Радиоточка НСН».

