Валерий Карпин признался, что больше всего боится змей
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что испытывает страх перед змеями. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Сильные вместе: разговор со сборной».
«Больше всего на свете боюсь змей. Это многие. Даже в этом зале есть», - сказал футбольный тренер.
В свою очередь полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, что изменил бы в своем распорядке дня. По словам спортсмена, наибольшее раздражение у него вызывают пробки.
Карпин ранее заявил, что стал меньше любить Москву из-за пробок. По его словам, запланировать дела на целый день в столице практически невозможно, отмечает «Радиоточка НСН».
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