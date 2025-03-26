Семин похвалил матчи сборной России со «слабыми» противниками

«Такие матчи необходимы, потому что это и есть европейский коэффициент, это говорит о том, что мы участвуем в международных матчах. Я бы не сказал, что Замбия слабая команда. В Замбии есть футболисты хорошего уровня. Поэтому вчерашний матч, на мой взгляд, был неплохой с нашей стороны. Мне кажется, он значительно лучше, чем предыдущие. У Карпина играет большая группа игроков. Когда-то он остановится на стабильном составе, и этот состав будет сильнейшим. А сегодня футболисты свою задачу выполняют. Если бы было неинтересно, то люди бы не ходили, а вчера был полный стадион», - рассказал он.

В июне сборная России сыграет товарищеские матчи с Нигерией (44-е место). По словам Семина, сборная Нигерии – еще более сильный соперник, чем предыдущие команды, с которыми Россия провела матчи. Также он отметил, что футбольное руководство РФ находится в хорошем контакте с УЕФА и ФИФА.