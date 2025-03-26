Семин похвалил матчи сборной России со «слабыми» противниками
Замбия и Нигерия - не слабые команды, матчи с ними помогают российской сборной по футболу оставаться в тонусе, заявил НСН Юрий Семин.
Матчи с иностранными командами, будь то Замбия или Нигерия, для сборной России необходимы, так как в этих сборных есть очень сильные игроки, которые играют в топовых футбольных лигах. Об этом в беседе с НСН заявил бывший главный тренер сборной страны по футболу и московского «Локомотива» Юрий Семин.
Сборная России по футболу обыграла Замбию со счетом 5:0 в товарищеском матче. Семин заявил, что не считает Замбию слабой командой.
«Такие матчи необходимы, потому что это и есть европейский коэффициент, это говорит о том, что мы участвуем в международных матчах. Я бы не сказал, что Замбия слабая команда. В Замбии есть футболисты хорошего уровня. Поэтому вчерашний матч, на мой взгляд, был неплохой с нашей стороны. Мне кажется, он значительно лучше, чем предыдущие. У Карпина играет большая группа игроков. Когда-то он остановится на стабильном составе, и этот состав будет сильнейшим. А сегодня футболисты свою задачу выполняют. Если бы было неинтересно, то люди бы не ходили, а вчера был полный стадион», - рассказал он.
В июне сборная России сыграет товарищеские матчи с Нигерией (44-е место). По словам Семина, сборная Нигерии – еще более сильный соперник, чем предыдущие команды, с которыми Россия провела матчи. Также он отметил, что футбольное руководство РФ находится в хорошем контакте с УЕФА и ФИФА.
«В Нигерии очень много футболистов, которые играют в топ-лигах. Поэтому это будет еще более серьезный соперник. Я считаю, что и с УЕФА, и с ФИФА наша федерация в хорошем контакте. Как только будет подходящая ситуация, они нас включат. И не зря сейчас Дюков ( глава РФС - прим. НСН) говорит о будущем в позитивном ключе – просто он это знает, потому что находится в контакте. У нашей федерации футбола хорошие контакты, и идут нормальные переговорные процессы», - подытожил он.
У национальной команды под руководством Валерия Карпина уже восемь побед подряд с общим счетом 44:0. Правда, исключительно в товарищеских матчах и, после победы над Сербией 4:0, против слабых соперников: повержены Белоруссия (98-е место в рейтинге сборных ФИФА из 210), Куба (167-е), Бруней (185-е), Вьетнам (109-е) и другие.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что рассчитывает на возвращение сборной России и российских клубов к официальным футбольным турнирам в течение года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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