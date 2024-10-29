Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

В матче против череповецкой «Северстали» нападающий сделал голевую передачу, благодаря которой набрал 929 очков по системе «гол+пас» и превзошёл достижение Сергея Мозякина, на счету которого 928 баллов.

Шипачёв обогнал Мозякина не только по общему количеcтву очков, но и по числу голевых передач - 638 против 509. Однако завершивший карьеру игрока ярославец пока впереди череповчанина по забитым шайбам - 419 против 291.

Ранее россияне Никита Задоров и Александр Овечкин вошли в десятку самых тяжёлых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».