На льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея
Товарищеский матч с участием звезд российского хоккея планируется провести на льду озера Байкал в марте 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Предстоящую игру обсудили глава региона Игорь Кобзев и депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
«Планируется, что, как и в прошлом году, в матче примут участие звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации "Офицеры России", среди которых участники специальной операции и Герои России», — отметили в пресс-службе.
Одним из талисманов матча станет фигурка бурятского шамана. Подготовка к игре уже началась.
Ранее в Москве прошел благотворительный матч звезд Национальной и Континентальной хоккейных лиг (НХЛ и КХЛ), игра завершилась со счетом 8:8, напоминает RT. Все собранные средства направили на благотворительные инициативы, в том числе реабилитацию и поддержку детей и взрослых с двигательными нарушениями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
- На льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея
- В Алтайском крае задержаны два вербовщика террористов
- СМИ: Центробанк рассмотрит введение новых тарифов для оплаты покупок по биометрии
- Юлия Навальная заявила, что будет участвовать в выборах президента, если вернется в Россию
- СМИ: Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен
- Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой
- СМИ: В России предложили лицензировать продажи сигарет
- Умер актер из сериала «Нюхач» Николай Седнев
- СМИ: Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru