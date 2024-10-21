На льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея

Товарищеский матч с участием звезд российского хоккея планируется провести на льду озера Байкал в марте 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Предстоящую игру обсудили глава региона Игорь Кобзев и депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Планируется, что, как и в прошлом году, в матче примут участие звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации "Офицеры России", среди которых участники специальной операции и Герои России», — отметили в пресс-службе.

Одним из талисманов матча станет фигурка бурятского шамана. Подготовка к игре уже началась.

Ранее в Москве прошел благотворительный матч звезд Национальной и Континентальной хоккейных лиг (НХЛ и КХЛ), игра завершилась со счетом 8:8, напоминает RT. Все собранные средства направили на благотворительные инициативы, в том числе реабилитацию и поддержку детей и взрослых с двигательными нарушениями.

