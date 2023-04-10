Курбан Бердыев ушёл с поста главного тренера ФК «Сочи»

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», сообщает ТАСС.

Стало известно имя нового главного тренера магнитогорского «Металлурга»

Отмечается, что к матчу 23-го тура Российской премьер-лиги против ФК «Краснодар» команду готовит Дмитрий Хохлов.

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы и потерпела три поражения.

Ранее ФК «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды, вместо него в команду пришёл Сергей Юран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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