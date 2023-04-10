Курбан Бердыев ушёл с поста главного тренера ФК «Сочи»
10 апреля 202314:21
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», сообщает ТАСС.
Отмечается, что к матчу 23-го тура Российской премьер-лиги против ФК «Краснодар» команду готовит Дмитрий Хохлов.
Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года. Под руководством 70-летнего специалиста команда одержала две победы и потерпела три поражения.
Ранее ФК «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды, вместо него в команду пришёл Сергей Юран, сообщает RT.
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru