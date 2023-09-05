Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ФК «Факел»
Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел». Об этом сообщает пресс-служба воронежской команды.
В сообщении говорится, что клуб выражает благодарность специалисту «за вклад в развитие», а также за финал сезона 2022/2023, который помог воронежцам остаться в Премьер-лиге.
«Вадим Валентинович! Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!» - отметили в «Факеле»
Причину расставания с Евсеевым в клубе не озвучили. Отметим, что после семи туров в РПЛ «Факел» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан УЕФА лучшим тренером сезона -2022/23, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Постпред РФ при ООН обвинил Запад в давлении санкциями на неугодных
- В Румынии подтвердили военную поддержку Киева
- Цена на нефть Brent превысила 91 доллар
- Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян
- СМИ: Блинкен в среду прилетит в Киев
- Gunvor предрёк падение цен на нефть до $71-72 за баррель
- В России признали нежелательной International Transport Workers Federation
- Беспилотник сбили из стрелкового оружия в Белгородской области
- В ЦБ заявили о приближении инфляции в РФ к верхней границе прогноза
- Парламент Грузии отказался перенести День Победы на 8 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru