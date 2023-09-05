Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ФК «Факел»

В сообщении говорится, что клуб выражает благодарность специалисту «за вклад в развитие», а также за финал сезона 2022/2023, который помог воронежцам остаться в Премьер-лиге.

«Вадим Валентинович! Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!» - отметили в «Факеле»

Причину расставания с Евсеевым в клубе не озвучили. Отметим, что после семи туров в РПЛ «Факел» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был признан УЕФА лучшим тренером сезона -2022/23, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



