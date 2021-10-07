В «Зените» отреагировали на решение КДК РФС не отменять красную карточку Азмуна

В ФК «Зенит» заявили, что рассчитывали на отмену красной карточки игрока клуба Сердара Азмуна, которую он получил в ходе матча РПЛ против «Сочи».

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Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оставить в силе решение по красной карточке Азмуна.

Тем не менее в «Зените» признали, что эпизод игры был опасным и мог понести вред здоровью футболистов. В клубе отметили, что приняли решение комитета.

Инцидент произошел на 42-й минуте матча, красная карточка была получена за фол на голкипере соперников Сослане Джанаеве.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Зенит
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