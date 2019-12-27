В Японии рассказали, как Путин отказался от шестого дана по дзюдо

Президент России Владимир Путин отказался принять красно-белый пояс (6-й дан) по дзюдо во время своего первого визита в Японию в 2000 году. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал Глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

По его воспоминаниям, Путин приехал со своим кимоно для дзюдо и провел демонстрацию в самом крупном спортивном центре – институте Кодокан. Демонстрация была очень техничной, отметил Ямасита. Руководство присудило Путину 6-й, более высокий дан, чем у него был на тот момент. Российский президент отказался, что разочаровало многих присутствующих.

Ямасита отметил, что Путин тогда взял микрофон и сказал: «Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс». Его слова встретили аплодисментами.

Владимир Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, являясь мастером спорта по самбо и дзюдо. Глава государства признавался, что дзюдо помогает ему и в политике – например, «настроиться на одну волну» с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, который тоже увлекается единоборствами, пишет Ura.ru.

