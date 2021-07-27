В Японии исключили отмену дальнейших соревнований Олимпиады из-за COVID-19
Отмена состязаний на Олимпийских Играх в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом исключена. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Слова Суги приводит РИА Новости. Глава японского правительства подчеркнул, что потоки людей в городе сокращаются.
Между тем за последние сутки в Токио выявили 2848 новых случаев заражения COVID-19, отмечает RT.
Ранее глава оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил отмены Игр из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, напоминают Известия.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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