В Японии исключили отмену дальнейших соревнований Олимпиады из-за COVID-19

Отмена состязаний на Олимпийских Играх в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом исключена. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Слова Суги приводит РИА Новости. Глава японского правительства подчеркнул, что потоки людей в городе сокращаются.

Между тем за последние сутки в Токио выявили 2848 новых случаев заражения COVID-19, отмечает RT.

Ранее глава оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил отмены Игр из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, напоминают Известия.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

