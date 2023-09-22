В WADA заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу. Об этом говорится на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA», - сказано в заявлении.
В WADA отметили, что не могут рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА до момента, пока не будут устранены нарушения.
Министерство спорта РФ отказалось платить WADA ежегодный взнос на прежних условиях. Сумма взноса составляет $1 267 023, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru