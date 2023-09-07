Международный паралимпийский комитет захотел исключить Россию из организации
Международный паралимпийский комитет (IPC) намерен навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом заявил президент ПКР Павел Рожков, передает РИА Новости.
В 2022 году генассамблея IPC приостановила членство ПКР и лишила комитет всех прав. Российская организация опротестовала решение, выиграла в апелляционном трибунале IPC и была восстановлена. ПКР провел соревнования, которые позволили спортсменам завоевать рейтинги для участия в Паралимпийских играх в Париже и подать заявку на участие.
«МОК (Международный олимпийский комитет. - НСН) заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами. IPC успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР», — рассказал Рожков.
Глава ПКР отметил, что организация работает с Минспорта, МИД и юридическими организациями, чтобы достойно представить себя на ассамблее и «дать бой исполкому IPC».
Между тем Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскритиковало Французское антидопинговое агентство (AFLD) за «недостаточно жесткие» действия и пригрозило лишить Париж Олимпиады-2024, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru