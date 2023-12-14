В WADA предлагают ввести биопаспорта для россиян на Олимпиаде в Париже
Биологические паспорта для россиян, которые будут участвовать на Олимпиаде в Париже предложило создать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает РИА Новости.
В WADA подчеркнули, что «по-прежнему скептически и настороженно» относятся к представителям российского спорта, поэтому для того, чтобы защитить спортсменов из других стран на Олимпиаде нужно использовать все доступные способы их проверки.
«Назвать уровень тестирования россиян таким же, как у других, значит дать «пощечину чистым спортсменам», - заявил глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.
Ранее МОК назвал виды спорта, в которых будут состязаться россияне на Олимпиаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собчак заявила, что давно помирилась с Тимати
- Белый дом: республиканцы уходят на каникулы без согласования помощи Киеву
- В WADA предлагают ввести биопаспорта для россиян на Олимпиаде в Париже
- Солиста Backstreet Boys Картера обвинили в изнасиловании поклонницы с аутизмом
- В Литве дважды отменили лекцию кинокритика Антона Долина
- Кристина Орбакайте увидела «прекрасные изменения» в РФ после своего возвращения
- Рената Литвинова вернулась в Россию
- Орбан назвал членство Украины в ЕС плохим решением
- Британия запретит импорт алмазов из России
- В Брянске решивший вступить в ВСУ мужчина получил 9,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru