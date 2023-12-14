В WADA предлагают ввести биопаспорта для россиян на Олимпиаде в Париже

В WADA подчеркнули, что «по-прежнему скептически и настороженно» относятся к представителям российского спорта, поэтому для того, чтобы защитить спортсменов из других стран на Олимпиаде нужно использовать все доступные способы их проверки.

«Назвать уровень тестирования россиян таким же, как у других, значит дать «пощечину чистым спортсменам», - заявил глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

Ранее МОК назвал виды спорта, в которых будут состязаться россияне на Олимпиаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

