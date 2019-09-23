В WADA инициировали ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировал инициирование рассмотрения вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. Как пишет РИА Новости, глава агентства Крэйг Риди заявил, что российская организация подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

Глава WADA подчеркнул, что сейчас идёт изучение всех появившихся вопросов. При этом Крэйг Риди отметил, что процессы должны быть завершены как можно быстрее – для того, чтобы они не повлияло на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, отмечает РИА ФАН.

Между тем, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с возможным недопуском россиян к Играм-2020 из-за выявления WADA несоответствия данных московской лаборатории. Как пишет RT, Журова заявила, что пока говорить об отстранении преждевременно.