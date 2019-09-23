В WADA инициировали ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА

23 сентября 201917:21

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировал инициирование рассмотрения вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. Как пишет РИА Новости, глава агентства Крэйг Риди заявил, что российская организация подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

Глава WADA подчеркнул, что сейчас идёт изучение всех появившихся вопросов. При этом Крэйг Риди отметил, что процессы должны быть завершены как можно быстрее – для того, чтобы они не повлияло на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, отмечает РИА ФАН.

Между тем, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с возможным недопуском россиян к Играм-2020 из-за выявления WADA несоответствия данных московской лаборатории. Как пишет RT, Журова заявила, что пока говорить об отстранении преждевременно.

Токио как повторение Рио. Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?

Ранее НСН писала, что в Олимпийском комитете России считают слухами информацию о возможном отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-секретаря организации Константина Выборнова.

Неподтвержденную информацию о систематических нарушениях российскими спортсменами допинговых правил опубликовал в своем Twitter журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт,

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