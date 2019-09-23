В WADA инициировали ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировал инициирование рассмотрения вопроса несоответствия Российского андидопингового агентства (РУСАДА) кодексу. Как пишет РИА Новости, глава агентства Крэйг Риди заявил, что российская организация подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
Глава WADA подчеркнул, что сейчас идёт изучение всех появившихся вопросов. При этом Крэйг Риди отметил, что процессы должны быть завершены как можно быстрее – для того, чтобы они не повлияло на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, отмечает РИА ФАН.
Между тем, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с возможным недопуском россиян к Играм-2020 из-за выявления WADA несоответствия данных московской лаборатории. Как пишет RT, Журова заявила, что пока говорить об отстранении преждевременно.
Ранее НСН писала, что в Олимпийском комитете России считают слухами информацию о возможном отстранении российской сборной от Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-секретаря организации Константина Выборнова.
Неподтвержденную информацию о систематических нарушениях российскими спортсменами допинговых правил опубликовал в своем Twitter журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт,
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Друзя вернут в передачу «Что? Где? Когда?»
- Путин назвал вызов для всего человечества
- Россия подключилась к Парижскому соглашению по климату
- В МЧС рассказали о готовности России к отопительному сезону
- «Это уже история». Владимир Соловьев о раскрытии дела об убийстве Михаила Круга